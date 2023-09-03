اعرف نتيجة تنسيق الطلاب العائدين من الخارج المقبولين بجامعة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة تنسيق الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان، والذين تقدموا للالتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك من خلال الرابط المُعلن عنه والمُوضح بهذا البيان.

ومن جانبه - أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة ان القبول النهائي للطلاب يتم بعد تقديم ومراجعة أصول الوثائق التالية بمكتب شئون الطلاب المركزية بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية .

1- شهادة قيد في العام الدراسي 2022 - 2023 (الكارنية الساري يُعتد به كمُستند قيد).

2- شهادة تحركات تُفيد بالإقامة في السودان حتى قبل رمضان الماضي أي حتى مارس 2023 لطلاب السودان او شهادة تحركات تفيد الإقامة في روسيا وأوكرانيا.

3- أصل جواز السفر للاطلاع.

وصرح الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي والمشرف على التنسيق الإلكتروني بجامعة الإسماعيلية الجديدة الاهلية بأنه يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة المبدئية عن القبول عن طريق إدخال الرقم القومي للطالب على الرابط

http://193.227.19.4/ninu_tansiq/status_info.aspx على أن يتم إلغاء ترشيح الطالب حال تخلفه عن تقديم أصل المستندات قبل الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.