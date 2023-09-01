اعرف التعليمات الخاصة بالكشف الطبى للطلاب المستجدين بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، عن مواعيد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بجامعة قناة السويس اعتباراً من 3 سبتمبر حتى 31 أكتوبر، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً يوماً فيما عدا يومي الجمعة والسبت.

ومن ضمن التعليمات الهامة والخاصة بإجراء الكشف الطبى على الطلاب والمستجدين التى يتم تسجيل بيانات الطالب بموقع جامعة قناة السويس وحجز موعد الكشف الطبي ثم يتم طباعة الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي باسم الطالب والكلية المرشح لها و موعد وتاريخ الكشف الطبي.

الالتزام من الطلاب بموعد وتاريخ الكشف الطبي المحدد بإستمارة الكشف الطبي الخاصة بالطالب ولن يتم دخول أي طالب إلى الادارة الطبية لاجراء الكشف الطبي في غير موعده المحدد بالاستمارة.

طلاب كلية التجارة يتم الكشف عليهم بالمركز الطبي بكلية التجارة

طلاب باقي الكليات يتم الكشف عليهم بالإدارة العامة للخدمات الطبية بمبنى رعاية الطلاب.

على الطالب إحضار الاتى ..

• عدد (2) صور شخصية

• عدد (2) صورة بطاقة الرقم والقومي بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب.

• يتم إحضار أشعة على الصدر حديثة ديجيتال بإسم الطالب ( وذلك للطلاب المستجدين بالكليات وطلاب المدن الجامعية المستجدين والقدامى) وذلك لتسليمها وفحصها من الطبيب المختص بالكشف الطبي بالادارة الطبية

يتقدم الطالب للكشف الطبى بنفسه حيث سيتم الكشف عليه بالعيادات الآتية :

• عيادة الرمد

• عيادة الباطنة

• عيادة الجلدية

• عيادة الجراحة

• عيادة الروماتيزم

• عيادة الأسنان

• المعمل

ويتم إعتماد استمارة الكشف الطبي بعد الإنتهاء من توقيع الكشف على الطالب من قبل كبير الأطباء

على الطلبة المصابين بامراض مزمنة احضار تقاريرهم الصحية السابقة للمطالعة أثناء الكشف الطبي ومتابعة الحالات فيما بعد

على الطلبة المستخدمين للنظارات الطبية احضار نظارتهم اثناء الكشف الطبى

على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة إحضار تقرير طبى من هيئة القومسيون الطبى معتمد

ويجب حضور الطالب بنفسه لمطابقة حالته الصحية بالتقرير الطبى

سيتم عمل جميع التحاليل الخاصة بطلاب كلية التمريض و معهد فني التمريض بمعمل الإدارة الطبية العامة للخدمات الطبية ضمن إجراءات الكشف الطبي.

سيتم عمل تحليل HIV للطلاب الطلاب الوافدين من الجنسيات غير المصرية أو الحاصلين على شهادة إتمام الثانويه من خارج جمهورية مصر العربية وذلك بمعمل الادارة العامة للخدمات الطبية ضمن إجراءات الكشف الطبي.

و على الطلاب راغبى الإلتحاق بالمدن الجامعية ارفاق صورة من استمارة الكشف الطبي الخاصة بالطالب بملف الالتحاق للمدينة الجامعية.

فئات الكشف الطبي :

قيمة الكشف الطبي لطلاب المدن الجامعية القدامى فقط مائة جنيها 100 جنيها

قيمة الكشف الطبي للطلاب المستجدين فقط مائة وخمسون جنيها 150 جنيها

قيمة الكشف الطبي للطلاب المستجدين كلية التمريض أو معهد فني تمريض فقط 250 مائتان وخمسون جنيها جنيها شامله كل التحاليل المطلوبة من قبل الكلية أو المعهد

قيمة الكشف الطبي للطلاب المستجدين الوافدين اوالغير مصريين أو الحاصلين على شهادة الثانوية من خارج مصر 200 جنيها فقط مائتان جنيها

قيمة الكشف الطبي للطالب المستجد كلية التمريض والغير مصري أو حاصل على شهادة الثانوية من خارج مصرفقط مائتان وخمسون جنيها .

وذلك حرصاً من الإدارة الطبية على تسهيل الاجراءات خلال الكشف الطبى.

وأشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية انه يمكن للطالب حجز موعد الكشف الطبي وطباعة استمارة الكشف الطبي عن طريق الموقع الإلكتروني.