أخبار مصر.. التعليم تعتمد وتعلن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى مساء اليوم

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 مساء اليوم الأحد، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني اليوم بشكل رسمى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يثمن العلاقات المصرية الإيطالية والشراكة الممتدة مع "إينى"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السيد "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، وعددًا من كبار مسئولى الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. الصحة تقدم خدمات طبية لـ980 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ979 ألفا و716 مواطنا، فى مستشفيات الأمراض الصدرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 مساء اليوم

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 مساء اليوم الأحد، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني اليوم بشكل رسمى. توجيهات رئاسية بشأن جهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. المسماري لـ"اليوم السابع": تطهير مدن جنوب ليبيا من الوجود الأجنبى غير الشرعى كشف مدير إدارة الإعلام والتعبئة بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، آخر مستجدات العملية العسكرية التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني جنوب البلاد، مشيرا لاستمرار عملية معالجة الخروقات الأمنية في بعض المناطق ومنها أم الأرانب بعد تطهيرها بالكامل من الوجود الأجنبي غير الشرعي لمهاجرين غير شرعيين أو مواطنين غير ليبيين. تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. "القومى لحقوق الإنسان" يعلن تفاصيل تقريره السنوى أطلق المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتضمن التقرير 94 موضوعا في 6 فصول بينهم فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وفصل عن شكاوى المواطنين ونشاط المجلس وجهوده في التعامل معها وفصل عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس ذات الصلة.

غلق 26 يوليو من أعلى نفق وادى النيل حتى كوبرى لبنان.. تفاصيل التحويلات المرورية أغلقت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، طريق 26 يوليو الرئيسي كليا بداية من أعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبري لبنان لمدة 6 أشهر، في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من 400متر، وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. التعليم: استخدام الذكاء الاصطناعى فى شرح التجارب العلمية بالمناهج الدراسية أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر أن ينطلق 30 سبتمبر المقبل تسعى الوزارة إلى تحقيق أكبر استفادة من المناهج الدراسية للمساهمة فى بناء الوصول الى التعلم المستمر القائم على إكساب الطالب المهارات المطلوبة وتحقيق نواتج التعلم، مشددة على ضرورة الإبداع فى أسلوب الشرح، واستخدام الذكاء الإصطناعي و"الواقع المعزز" فى تنفيذ تجارب المواد العلمية، من خلال المحتوى الرقمى الذى يتم تنفيذه عبر المنصات التعليمية بمشاركة أكفأ المعلمين.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. 60% حدا أدنى للحاصلين على ثانوى تجاري وصناعى

حدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للتقدم وتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى وسجل الحد الأدنى لقبول طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60 % فأكثر. الصحة: خريطة لحصر المتخلفين عن التطعيم حتى 5 سنوات ضمن مبادرة 100 يوم صحة قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدماتها بالوحدات الصحية بالمجان، مشيرة إلي أن المبادرات الرئاسية تعمل بكل طاقتها لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان. الغرفة التجارية: 40% تراجعا فى أسعار الأعلاف و17% هبوطا فى الدواجن كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، تراجع أسعار طن الأعلاف والردة من مستويات 11500 جنيه الشهر الماضي إلى 8200 جنيه هذا الشهر بنسبة هبوط تصل 40% بسبب الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف.

الزمالك يعلن رسمياً فتح باب الترشح لانتخابات النادى غداً