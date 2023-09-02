انتهاء تصحيح وتجميع نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023

كتب محمود طه حسين

انتهى كنترول الثانوية العامة بالمركز الرئيسى بالسادس من أكتوبر من تصحيح نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وتجميع درجات الطلاب فى الأسئلة الاختيارية والمقالية، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 خلال أيام قليلة بحد أقصى منتصف الأسبوع الجارى.

وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الأسبوع الحالى ، ويتيح اليوم السابع للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 برقم الجلوس.

وتعلن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة برقم الجلوس حيث يتح اليوم السابع الاستعلام على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتظهر نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجات فى المواد والمجموع الكلى للطالب فى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.