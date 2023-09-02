اليوم السابع
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انتهاء تصحيح وتجميع نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:00 ص
انتهاء تصحيح وتجميع نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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انتهى كنترول الثانوية العامة بالمركز الرئيسى بالسادس من أكتوبر من تصحيح نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وتجميع درجات الطلاب فى الأسئلة الاختيارية والمقالية، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 خلال أيام قليلة بحد أقصى منتصف الأسبوع الجارى.

 
وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الأسبوع الحالى ، ويتيح اليوم السابع للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 برقم الجلوس.
 
 
وتعلن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة برقم الجلوس حيث يتح اليوم السابع الاستعلام على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتظهر نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجات فى المواد والمجموع الكلى للطالب فى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.
 

التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه للدور الثاني

نتيجة الدور الثاني للثانويه العامه 2023

الاستعلام عن نتيجه الثانويه العامه للدور الثاني 2023

اخبار مصر



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