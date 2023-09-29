ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 29/9/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 10: 4
موعد صلاة المغرب 6:45 م
موعد صلاة العشاء 8:01
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:50
موعد صلاة العصر 4:15
موعد صلاة المغرب 6:49 م
موعد صلاة العشاء 8:07 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:15
موعد صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 4:06 م
موعد صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 7:58 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:09
وقت صلاة الظهر 12:33
موعد صلاة العصر 3:58 م
وقت صلاة المغرب 6:33 م
وقت صلاة العشاء 7:48 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:39 ص
موعد صلاة العصر 04: 4
موعد صلاة المغرب 6:40 م
موعد صلاة العشاء 7:54
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