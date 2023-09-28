ننشر مواقيت الصلاة الخميس 28/9/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 8:03
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:50
موعد صلاة العصر 4:16
موعد صلاة المغرب 6:50 م
موعد صلاة العشاء 8:08 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:15
موعد صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 4:07 م
موعد صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:08
وقت صلاة الظهر 12:33
موعد صلاة العصر 3:59 م
وقت صلاة المغرب 6:35 م
وقت صلاة العشاء 7:49 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:40 ص
موعد صلاة العصر 05: 4
موعد صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 7:54
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