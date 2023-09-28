ضبط 17 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة، وذلك خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى24 سبتمبر الجارى.

أشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن الحملات، أسفرت عن تحرير 39 محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون 10 لسنة 1966 والقرار رقم 517 لسنة 1986بإجمالى مضبوطات تزيد عن 17 طنا و 220 كجم عبارة عن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجاز بالمديرية وبالاشتراك مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام ومديريات الصحة والتموين لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على كافة المنشآت الغذائية، وأماكن تداول اللحوم للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية والمعنية فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مع التفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.