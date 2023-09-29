مبادرة القرية الخضراء تنجح فى تحقيق17 هدفاً للتنمية المستدامة

كتبت أسماء أمين

نجحت المبادرة الخضراء فى قرية فارس تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتى تصل لـ 17 هدفا ومن ضمن المشروعات التي تمت محطة الطاقة الشمسيّة بطاقة 26 ميجاوات محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثيّة بطاقة 3000 متر مكعب / يوم تطوير محطة تنقية مياه فارس رقم (1 و2) بطاقة 8000 متر مكعب / يوم تطوير المرسى النهرى وتأهيل وتبطين الفرع البحرى لقرية فارس والمتقاطع مع ترعة كلابشة بطول 2.5 كم رفع كفاءة شبكة الإنارة بإضافة أعمدة جديدة وكشافات ليد موفّرة للطاقة تخطيط وتوفير المحاور وتأهيل الطرق تنفيذ مشروعات كهرباء داخل القرية وتشييد مبانى مُوزّع كهرباء بداخله لوحة توزيع، وعمل نقاط إسعاف، بناء ست عمارات سكنيّة للأسر الأولى بالرعاية يستفيد منها 250 فردًا.

كما تم إنشاء مُجمّع خدمات حكومية يُقدّم ست خدمات عامة إنشاء جمعية زراعيّة متكاملة، ووحدة بيطرية، إقامة وحدة طب الأسرة، إنشاء أول مكتب بريد أخضر على مُستوى الجمهوريّة، وفقًا لمعايير البناء الأخضر تطوير مركز الشباب تطوير مدرسة فارس الإعدادية 11 فصلا، ودعم المُشاركة المُجتمعيّة، وزيادة الوعى من خلال ندوات ولوحات توعية.



1-القضاء على الفقر

إنشاء 6 عمارات سكنية بما يعادل 48 وحده سكنية يستفيد منها 250 شخصاً وتوفير وحدة اجتماعية

2 القضاء التام على الجوع

إنشاء مركز خدمات زراعية تنفيذ جمعية زراعية مُتكاملة، ووحدة بيطرية

3- الصحة الجيدة

انشاء وحدة صحية وو2 نقاط إسعاف

4- التعليم الجيد

تطوير مدرسة "فارس" الإعدادية وإنشاء 11 فصلا ومحو أمية 155 مستفيدا

5- المساواة بين الجنسين

حملات توعية كروت ميزة وبطاقات رقم قومى للسيدات وقروض متناهية الصغر ومركز تنمية أسرة

6- المياه النظيفة

مشروع صرف صحى متكامل ومحطة معاجلة صرف صحى ثلاثية بطاقة 3 آلاف م/3يوم ومحطات تنقية مياه شرب بطاقة 8 آلاف م/3يوم

7- طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

توصيل شبكة الغاز الطبيعى وتطوير خدمات الكهرباء

8- العمل اللائق ونمو الاقتصاد

توفير فرص عمل من القروض وخدمات الشمول المالي

9- الصناعة والابتكار

برامج تدريبية رقمية بحيث بلغ عدد المستفيدين 150 مستفيداً

10- الحد من أوجه عدم المساواة

تطوير توابع القرية والبالغة 8 توابع

11- مدن ومجتمعات محلية مستدامة

رصف وتثبيت 33 كم طرق داخلية إنشاء حمور كلابشة إنشاء سوق ووحدة إطفاء وموقف

12 – الاستهلاك والإنتاج

تأهيل وتبطين ترع بطول 2.6 كم

13- العمل المناخى

إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 26 ميجا وات

14- الحياة تحت المياه

تطوير المرسى النهري

15- الحياه فى البر

إنشاء حديقة ترفيهية

16- السلام والعدل والمؤسسات القوية

إنشاء مركز خدمات حكومية، ومركز شباب، إنشاء أول مكتب بريد "أخضر"

17 – عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

توصيل شبكة ألياف ضوئية لـ )683 مبنى( وإنشاء برج شبكات محمول

وبلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها والتى تصل لـ 35 مشروعًا ومبنى أخضر، بمشاركة عشر جهات، وتبلغ تكلفة الأعمال 610 مليون جنيه، ونصيب الفرد 36 ألف جنيه، وتم إصدار شهادة ترشيد" لقرية فارس عام 2022 بنجاح، بعد اجتيازها الاختبارات والتحقق من توفّر المعايير من خلال الزيارات الميدانية.