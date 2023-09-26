اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق يؤكد أهمية التعاون مع الطاقة الذرية بمجالات التنمية المستدامة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:06 م
العراق يؤكد أهمية التعاون مع الطاقة الذرية بمجالات التنمية المستدامة وكالة الطاقة الذرية
أ ش أ

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أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس هيئة الطاقة الذرية بالعراق نعيم العبودي اليوم /الثلاثاء/ أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمجالات الطاقة النظيفة.
 
وذكر بيان للوزارة - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن العبودي التقى بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، حيث بحثا دعم الوكالة الدولية للعراق في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في العديد من المجالات العلمية التي تخدم بيئة التنمية المستدامة وأهدافها.
 
وأشار العبودي إلى أهمية التعاون مع الوكالة الدولية في تجزئة وإنتاج النظائر المشعة وتمكين العراق من مكافحة مرض السرطان ودعم القطاع الزراعي ومكافحة الحشرات وتحلية مياه الآبار لأغراض الزراعة واستخدام الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء ومجابهة التغير المناخي وتعضيد برامج المعرفة في التخصصات النووية في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
 
من جهته .. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رغبته بزيارة العراق ودعم الوكالة الدولية له في مجال الاستخدام السلمي للطاقة.

العراق

الطاقة الذرية

الطاقة النظيفة

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