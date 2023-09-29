شمال سيناء تستعد لفعاليات مهرجان الزيتون أول أكتوبر.. تفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء، لفعاليات مهرجان الزيتون بسيناء ومقررا انطلاق فعالياته أول اكتوبر ولمدة أسبوع، وقال محمد حسن درغام، منسق المهرجان، إنه سينظم برعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية ومحافظة شمال سيناء، وشركات الأعمال بسيناء، ويشارك فيه كل أهالي المحافظة.

وأضاف أنه مقررا انطلاق الفعاليات مساء اليوم الأول من شهر أكتوبر، ويستمر حتى يوم السادس من أكتوبر بفقرات منوعة يوميا من الساعة12 ظهرا حتى 5 مساء بمنطقة مزارع الزيتون على طريق مطار العريش شرق مدينة العريش.

وأشار إلى أن الفعاليات تتنوع ومن بينها تكريم لأحسن مزرعة وقدامى المزارعين، وتوزيع شتلات زيتون فضلا عن عروض لمنتجات مشروعات أهل سيناء من الزيتون الخام والمخلل والزيت، إلى جانب عروض منتجات سيناء من الأعشاب وأعمال الهاند ميد الخاصة بالشباب والسيدات .

وأشار إلى أنه مقررا مشاركة فى المهرجان من قيادات مجلس الزيتون الدولى، ومجلس الزيتون المصرى، ووزارة الزراعة، والشباب والرياضة، ورموز مجتمعية.

وسبق وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استعداد المحافظة لبدء موسم عصر الزيتون، بعد موسم إنتاج متميز لكل أنواع الزيتون والذي يعد ذا قيمة غذائية كبيرة.

وأضاف المحافظ أن مساحات زراعة الزيتون تضاعفت بعد عودة الحياة الي طبيعتها بشمال سيناء، لافتا أن معصرة الشباب خلال الأسبوع المقبل ستستقبل الزيتون تمهيدًا لبدء عملية العصر، فيما يستقبل مصنع تخليل الزيتون لبدء عملية التخليل خلال أسبوعين ويتم تشغيله تجريبيا تمهيدا لتشغيله سنويا، موجهًا بتذليل كافة العقبات من أجل أن تتم عمليات التخليل والعصر في سهولة ويسر وطبقًا للمواصفات.