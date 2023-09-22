محافظ شمال سيناء يوجه بتقديم الخدمات المتنوعة للمنقولين من رفح بالعريش

شمال سيناء- محمد حسين

تفقد محافظ شمال سيناء اليوم تجمع الرحاب بالكيلو 17 بمدينة العريش،الذي يضم الأهالي المنقولين من رفح والشيخ زويد .

ووجه محافظ شمال سيناء بتقديم كافة الخدمات المتنوعة للمنقولين في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاعي المياه والكهرباء. وأشار المحافظ إلي اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء خاصة المنقولين من رفح والمقيمين في تجمعات سكنية داخل المحافظة أو في محافظات الجوار. وأكد المحافظ علي تسليم الوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة للمواطنين وفقًا لضوابط الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، على أن تكون الأولوية لأبناء رفح من المقيمين في تجمعات خارج المحافظة، ثم أهالي رفح المقيمين في تجمعات داخل المحافظة.

وأشار المحافظ إلي وجود لجنتين لحصر المباني والزراعات المضارة في مدينة رفح تمهيدًا لصرف التعويضات المناسبة للمواطنين، مؤكدًا علي استمرار المحافظة في صرف التعويضات المقررة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة.

بدورهم أكد أهالي تجمع الرحاب في مدينة العريش علي وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، موجهين التحية للقيادة السياسية ولمحافظ شمال سيناء علي الاهتمام بالمواطن البسيط وتقديم مختلف الخدمات المتنوعة له.

وطالب المواطنين المحافظ بتوفير محول كهرباء للتجمع وتوفير المياه بصفة مستمرة وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لاستيعاب التلاميذ من أبناء التجمع والتجمعات القريبة.

وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بأداء صلاة الجمعة في مسجد التجمع، والاستماع لخطبة الجمعة التي تناولت موضوع» حال النبي- صلى الله عليه وسلم- مع أصحابه « حضر الجولة التفقدية اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، وعدد من عواقل ومشايخ رفح.





