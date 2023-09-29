رفع الهياكل المعدنية لكوبريين بمدينة نصر.. اعرف التحويلات المرورية البديلة

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الهياكل المعدنية الخاصة بعدد 2 كوبرى مشاه بمحور الميثاق بمناطق مدينة نصر بالقاهرة.. مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :

- أولاً: كوبرى عبور مشاه رقم 2 "مجمع المحاكم" يوم 29/9/2023 بدايةً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الـ 6 صباحاً من نفس اليوم :-

o المتجه لمناطق مدينة نصر : الإتجاه القادم من الطريق الدائرى يسلك يميناً شارع إيهاب بكر والإستكمال إتجاه شارع مهدى عرفة فيميناً إتجاه محور مصطفى النحاس.

o المتجه للطريق الدائرى: الإتجاه القادم من مناطق مدينة نصر غلق مطلع كوبرى الميثاق أمام حركة المركبات والإستكمال إتجاه المسطح فيميناً إتجاه محور مهدى عرفة.

o الإتجاه القادم من محور المشير محمد فهمى إتجاه محور الميثاق الدوران والعودة فيساراً إتجاه خلف محطة وقود وطنية إتجاه الطريق الدائرى.

- ثانياً: كوبرى عبور مشاه رقم 3 "أمام رنين" يوم 30/9/2023 بدايةً من الساعة

الـ 12,05 صباحاً وحتى الـ 6 صباحاً من نفس اليوم:

o الإتجاه القادم من محور مهدى عرفة : يسلك يميناً إتجاه شارع إبراهيم مرشد فيساراً إتجاه شارع الصواف فيساراً شارع إبراهيم ناجى إتجاه محور أحمد الزمر.

o المتجه للطريق الدائرى : الإتجاه القادم من مناطق ذاكر حسين غلق مطلع كوبرى أحمد الزمر أمام حركة المركبات والإستكمال إتجاه المسطح فيميناً إتجاه محور شينزو آبى.

▪ ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين