اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 06:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أوقات عمل منافذ مقدمى خدمات الاتصالات بالتوقيت الشتوى

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 05:47 م
تعرف على أوقات عمل منافذ مقدمى خدمات الاتصالات بالتوقيت الشتوى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023، وذلك في إطار قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتكون كالتالي:
 
طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.
يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً 
يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً
 
وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

التوقيت الشتوي

جهاز تنظيم الاتصالات

شركات المحمول

شركات الاتصالات

منافذ عمل شركات الاتصالات

مجلس الوزراء

المواعيد الشتوية

مواعيد مكاتب الاتصالات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة