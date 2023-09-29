تعرف على أسباب ظهور حب الشباب في الجسم وطرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

يحدث حب الشباب عندما يتم سد الثقوب الصغيرة في الجلد، والمعروفة باسم بصيلات الشعر، ووفقًا لدراسة نشرت في جامعة أكسفورد . فإن البلسم يحتوي على العديد من المنتجات الزيتية لإثراء شعرك، فإنه يمكن أن يسد المسام ويفتح المجال للالتهاب البكتيري ويسبب حب الشباب في جميع أنحاء الجسم، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

الأسباب

كريمات الشعر : لفهم كيف يمكن أن تسبب كريمات الشعر حب الشباب في جسمك، عليك أن تفهم أن كريمات الشعر تحتوي على مواد مثل السيليكون والكحوليات الدهنية والزيوت والمطريات. هذه المواد مفيدة لترطيب الشعر وإضفاء مظهر ناعم ولامع، ولكنها يمكن أن تترك بقايا على الجلد، مما قد يسبب ظهور البثور.

بقايا البلسم : عند شطف شعرك بعد وضع البلسم، قد يسيل بعض المنتج على ظهرك وكتفيك وصدرك، تاركًا وراءه طبقة يمكن أن تسد المسام.

انسداد المسام: يمكن للمكونات مثل السيليكون والزيوت أن تخلق حاجزًا على سطح الجلد، مما يحبس العرق والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة، مما يخلق بيئة مثالية لتطور حب الشباب.

الحساسية : قد يكون بعض الأفراد حساسين للمكونات الموجودة في بلسم الشعر، مما يؤدي إلى تهيج وظهور البثور عندما يتلامس المنتج مع الجلد.

العلاجات المنزلية البسيطة لعلاج حب الشباب في الجسم

الشطف جيدًا: تأكدي من أنه بعد شطف شعرك، استخدمي ليفة واغسلي جسمك جيدًا أثناء الاستحمام، وتأكدي من عدم بقاء أي بقايا بلسم على جسمك.

روتين الاستحمام: إذا كنت تشك في أن بلسم الشعر يسبب حب الشباب في جسمك ، فكر في غسل جسمك بعد بلسم شعرك لإزالة أي بقايا محتملة.

روتين العناية بالبشرة: قم بدمج غسول الجسم أو مقشر مكافحة حب الشباب في روتين الاستحمام الخاص بك للمساعدة في منع ظهور البثور.