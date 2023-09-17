30 دقيقة من المشى يوميا هيقلل ظهور حب الشباب ..اعرف إزاى

كتبت ميرفت رشاد

لا شك أن التوتر يمكن أن يساهم في ظهور حب الشباب، حيث ترتفع مستويات هرمون الكورتيزول في أجسامنا خلال أوقات التوتر والقلق، على الرغم من أن الارتفاع القصير في الكورتيزول أمر طبيعي تمامًا، إلا أن ارتفاع مستوياته على مدار عدة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر يمكن أن يسبب حب الشباب، تفرز أجسامنا أيضًا المزيد من المادةP ، أوSP، وهو ناقل عصبي موجود في النهايات العصبية للجلد، عندما نكون تحت الضغط، يمكن أن تؤدي المادة P إلى زيادة الالتهاب في الجسم وتجعل الغدد الدهنية تنتج كمية زائدة من الزهم، ما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب، وإليك بعض النصائح لتقليل التوتر، وفقًا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

نصائح لمساعدتك على إدارة حب الشباب الناتج عن التوتر

1. الحفاظ على جدول لياقة بدنية منتظم

30 دقيقة فقط من المشي يوميًا يمكن أن تساعدك على الشعور بتوتر أقل مع الحفاظ على نظام المناعة الصحي، تقلل ممارسة الرياضة أيضًا من خطر الإصابة بأمراض أخرى يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب مثل متلازمة تكيس المبايض وفقا لدراسة، فإن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل متكرر لديهم حب الشباب أقل، يرجع ذلك إلى زيادة تدفق الدم إلى الجلد مما يوفر التغذية والأكسجين لخلايا الجلد، مما يقلل من ظهور حب الشباب.

2. جدول نوم منتظم

يمكنك التحكم في التوتر وتأثيراته على جسمك بشكل أفضل من خلال الحفاظ على جدول نوم منتظم.

3. اغسلي وجهك مرتين يوميًا

استخدمي منظفًا لطيفًا لغسل وجهك مرة في الصباح ومرة ​​أخرى قبل النوم مباشرة، في حين يجب على أصحاب البشرة الدهنية الاستمرار في استخدام حمض الساليسيليك والريتينول، يجب على أصحاب البشرة الحساسة اختيار الجلسرين أو السيراميد.

4. الحد من تناول الكافيين

تجنب الاعتماد كثيرًا على المشروبات التي تحتوي على الكافيين، حتى لو كان التوتر هو السبب وراء عدم قدرتك على النوم بشكل صحيح، بسبب تأثيرات الكافيين المدرة للبول، قد تصبح بشرتك أكثر عرضة لحب الشباب ، فإن الإفراط في تناول القهوة قد يسبب القلق وزيادة التوتر.

5. تجنب منتجات الألبان عالية الدسم

قد يلجأ الأشخاص الذين يعانون من التوتر المزمن إلى الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان مثل الآيس كريم والشوكولاتة ، اكتشفت دراسة أن استهلاك الألبان يزيد من خطر حب الشباب.

6. قلل من تناول الأطعمة الغنية بالسكر أو الكربوهيدرات

هذه الأطعمة، وفقا للأبحاث، يمكن أن تجعل حب الشباب أسوأ، الأطعمة الحلوة أو الكربوهيدرات تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى التهابات الجسم خلال هذا الوقت، ينتج جسمك المزيد من الزهم، أو زيت الجلد، والذي يمكن أن يسبب حب الشباب.