المتعافون من كورونا الشديد أكثر عرضة لأمراض القلب لمدة عام.. طرق الوقاية

كتبت رانيا عامر

يوافق اليوم اليوم العالمى لمرضى القلب ، ويشير بعض الخبراء إلى أن المتعافين من فيروس كورونا الشديد يواجهون خطرا أكثر للإصابة بأمراض القلب بنسبة 2-3 مرات لمدة عام واحد على الأقل .وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

وأكد الدكتور أمبوج روي أستاذ أمراض القلب فى AIIMS ، بالهند، أن الناجين من مرض كورونا الشديد يواجهون خطرا أكبر للإصابة بأمراض القلب مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بالمرض، ويجب أن يكونوا أكثر حذرا بشأن صحتهم ومراقبة عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم. ضغط الدم والسكري والكوليسترول.

وأشار طبيب القلب إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بالنوبات القلبية في الهند، يرجع لعدة عوامل متعددة مثل سوء التغذية، وعدم ممارسة الرياضة، وتعاطي التبغ، وارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، والإجهاد والسمنة.

كما أضاف الطبيب أن نسبة الأشخاص الذين عانوا من كوفيد-19 الحاد خطر إصابتهم بأمراض القلب أعلى بمقدار 2-3 مرات لمدة عام واحد على الأقل ، وعليهم توخي قدر أكبر من الحذر والتأكد من إجراء تقييمهم لعوامل الخطر لأمراض القلب.

تابع :"إن ارتفاع معدل النوبات القلبية في الهند يرجع إلى مجموعة من العوامل، سوء الاختيارات الغذائية، وعدم كفاية النشاط البدني، وتعاطي التبغ، وارتفاع ضغط الدم غير المدار، والإجهاد والسمنة ،وخاصة السمنة المركزية التي هي الدهون المقتطعة،كل هذه العوامل تؤدي إلى تفاقم انتشار أمراض القلب".

التغييرات في نمط الحياة في العقد الماضي تلعبت دورًا كبيرًا في زيادة حالات الإصابة بأمراض القلب بين السكان. على سبيل المثال، زاد التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية مما يشكل خطرا كبيرًا على المجتمع .

عوامل الوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية: إن اعتماد أسلوب حياة صحي مع التركيز بشكل خاص على الخضار والفواكه الخضراء، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والابتعادعن التدخين، والتحكم فى التوتر والوزن، كل ذلك يقلل من خطر الاصابة بالنوبات القلبية .

الأكل المتوازن الغني بالخضر والفواكه.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الإقلاع عن التدخين .

والابتعاد الإجهاد.

تعد إدارة الوزن والحفاظ عليه أمرًا أساسيًا للوقاية من أمراض القلب.

وتظل هذه التغييرات مفيدة حتى لو كنت مصابًا بالفعل بمرض الشريان التاجي، لأنها يمكن أن تقلل من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.