الرئيس العراقى يصل نينوى لمتابعة حريق قاعة أفراح راح ضحيته أكثر من 100 شخص

أحمد علوى

وصل الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة إلى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، وذلك على خلفية الحريق الذي حصل في قاعة افراح وتسبب بمصرع أكثر 100 شخص واصابة العشرات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وصل إلى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى"، دون المزيد من التفاصيل.

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع ، داخل قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

شيع مئات العراقيين ، ضحايا الحريق المفجع الذي وقع خلال حفل زفاف، في منطقة قضاء "الحمدانية" بمحافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل مئة شخص على الأقل.

جرى تشييع الضحايا في بلدة قرقوش، ومرت النعوش الواحد تلو الآخر نحو المقبرة أمام أنظار المئات من المشيعين، وحمل رجال النعوش التي لفّ بعضها بالأبيض وزيّنت بالورود، فيما تصدّرت صور الضحايا المواكب، بينهم أطفال، بينما سارت النساء جنباً إلى جنب، متكئات على أكتاف بعضهن البعض، ذارفات الدموع ومتشحات بالسواد.