وأكد قائد الجيش الصومالى حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، حرصه على تنظيم الدعم الفني والعسكري للمرحلة الثانية من عملية اجتثاث مليشيات الشباب من البلاد والمنطقة برمتها، لتحقيق السلام والاستقرار.

وأشاد سام أوكيدينج بجهود الحكومة في تحرير البلاد من الإرهاب وتسريع المرحلة الثانية من عمليات القضاء على مليشيات الشباب الإرهابية الذين يشكلون خطرا على حياة الشعب الصومالي وتنميته.