إصابة طفل إثر سقوطه من الطابق الثالث.. وضبط عاطل لحيازته حشيش بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إصابة طالب يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، بكدمات باليدين والقدمين وكسر بالجمجمة، جراء سقوطه من أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث، وسقط أرضا بمنور السلم، وجرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة لتقديم العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، يفيد استقبال طالب مصاب بكدمات بالقدمين واليدين وكسر بالجمجمة جراء سقوطه من علو.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أحمد ك أ"، 10 سنوات، طالب، بكدمات باليدين والقدمين وكسر بالجمجمة، جراء سقوطه من أعلى سلم المنزل من الطابق الثالث، أثناء نزوله على السلم اختل توازنه وسقط أرضا وأحدثت إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة لتقديم العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح والذخائر المضبوطين، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات وسلاح ناري وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عبد اللطيف م م"، 29 سنة، مقيم دائرة المركز، وبحوزته كيلو ونصف كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري وذخائر.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.