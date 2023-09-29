2689 مدرسة بالقليوبية تستقبل 1.5 مليون طالب الأحد

تستقبل مدارس القليوبية، الأحد المقبل، 1.566.830 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد فصول 31.366 فصل، في 2689 مدرسة، بإجمالي معلمين وإداريين 84061، في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني (الزراعي والتجاري والصناعي) على مستوى المحافظة.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم مناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث وجهت مديري الإدارات ومسئولي الأمن بالتأكيد على سلامة المباني التعليمية، ومتابعة احتياطات الأمن والسلامة داخل المدارس، وتنظيم الحضور والانصراف لجميع الطلاب والتأكيد علي مسئولي الأمن بالمدارس بغلق البوابات والتأكد من شخصية وبيانات أولياء الأمور عند دخول المدرسة وإعداد تقارير متابعة داخل المدارس التي تمت متابعتها من قبل الموجهين للمدارس التي يتم زيارتها.

وأكدت، علي ضرورة التأكيد علي الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة وجاهزية جميع المدارس والتأكيد علي نظافة المدارس من الداخل (أفنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار)، ومتابعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب، وكذلك التأكد من عدم وجود رواكد فوق أسطح المدارس أو خلف الأسوار وإصلاح الأثاث المدرسي وصيانته، موجه بتنظيم قوافل للمتابعة اليومية للمدارس وكتابة تقارير للمتابعة لإبراز الإيجابيات وتكريم المتميزين وإبراز العناصر المتميزة بالمدارس وعلاج أية عوائق تعوق سير العملية التعليمية فوز حدوثها.

كما شددت، على ضرورة التواصل والتنسيق الكامل مع الأمن؛ لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين، طوال فترة الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

ووجهت، بضرورة التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف وتجمعات القمامة، والتأكد من سلامة أغطية الصرف، حال تواجدها بمحيط المدرسة، كما نبهت الجميع حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس؛ لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بلوحة الإعلانات بالمدرسة بمدخل كل مدرسة، وتكليف المشرفين باستقبال الطلاب يوميا أثناء الدخول، خاصة في الأيام الأولى من الدراسة، ونبهت علي ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والمستمرة للمدارس وعمل اجتماعات دورية لمديري المدارس في كافة المراحل التعليمية.