إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر غزة

قررت إسرائيل، الخميس، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال أيام "عيد العُرش".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقاً)، إن الإغلاق سيسري بدءاً من منتصف ليل الخميس-الجمعة 29 سبتمبر حتى منتصف ليل السبت-الأحد 30 سبتمبر، بعد تقييم الوضع الأمني.
وتابع أن القرار اتخذ "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".
بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض اغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة وسيتم اغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال أيام عيد العرش.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 28, 2023
سيتم فرض الاغلاق بدء من منتصف ليل الخميس-الجمعة 29/09/23 وسيتم رفعه في منتصف ليل السبت-الأحد 30/09/23 بعد تقييم الوضع الأمني
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