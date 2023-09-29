إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر غزة

وكالات

قررت إسرائيل، الخميس، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال أيام "عيد العُرش".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقاً)، إن الإغلاق سيسري بدءاً من منتصف ليل الخميس-الجمعة 29 سبتمبر حتى منتصف ليل السبت-الأحد 30 سبتمبر، بعد تقييم الوضع الأمني.

وتابع أن القرار اتخذ "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".