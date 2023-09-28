محافظ بورسعيد يدعم نادى المريخ بنصف مليون جنيه قبل انطلاق الدورى

بورسعيد - محمد عزام

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صرف دعم مالى إلى نادى المريخ للمساهمة فى تلبية احتياجات النادى وفريق الكرة قبل انطلاق الموسم بدورى القسم الثانى " ب ".

أكد أيمن عيد، المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدى أن ناديه تسلم دعم المحافظة المالى والبالغ نصف مليون جنيه، فى استجابة سريعة لطلب مجلس إدارة المريخ.

وأوضح، أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان له بصمات واضحة فى قطاع الرياضة و تحقق فى عهده نجاحات كبيرة على المستوى الرياضى كما أنه كان أول هنأ المريخ على العودة للقسم الثانى وكرم الفريق كاملاً بجانب صرف مكافأة للصعود ووقوفه بجانب نادى المريخ يجعلنا نشعر بحجم الدعم و حرص القيادة التنفيذية على تحقيق ما تخطط له إدارة المريخ .