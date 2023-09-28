تنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال بمنطقة القابوطى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تفقدت سمر الموافي، رئيس حى الضواحى، في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، استمرار سير العمل في إنشاء وتنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال بمنطقة القابوطي، وذلك ضمن خطة موسعة لتطوير جميع الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة

وأوضحت رئيس الحى، أنه جار العمل فى إنشاء وتنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش قناه الاتصال بمنطقة القابوطى بالضواحي، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الكورنيش والذى يمتد من أسفل كوبرى الرسوه وحتى بداية كوبرى طريق الشاحنات.

وأضافت، أن المرحلة الثانية ستبدأ من بداية كوبرى طريق الشاحنات وحتى مطلع الكوبرى الإماراتي، مشيره إلى استمرار العمل في انشاء وتنفيذ المرحلة الثانية من الكورنيش والتى تشمل أعمال "التكسيات الحجرية والتدبيش وتسويه الأرض لجانب قناه الاتصال، بالإضافة إلى أعمال الخرسانة وردم الحفر والتى تقوم بتنفيذها هيئة قناة السويس، إلى جانب أعمال التطهير المطابق والأبيار ومعالجة كافة مسارات الصرف العشوائية وربطها بشبكة الصرف الصحي التى تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقالت، إنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ مساحة 300 متر من طول المرحلة الثانية، لافته إلى أنه جار العمل فى إزالة كافة المعوقات وإزالة الإشغالات والتعديات التى قد تعيق تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من إنشاء الكورنيش وعلى رأسها إزالة التعديات والعشش العشوائيه بطول المنطقة المحازيه لقناه الاتصال بمنطقة القابوطي، وذلك ضمن مخطط تطوير المنطقة.