اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال بمنطقة القابوطى فى بورسعيد

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:05 م
تنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال بمنطقة القابوطى فى بورسعيد جانب من جولة التفقد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقدت سمر الموافي، رئيس حى الضواحى، في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، استمرار سير العمل في إنشاء وتنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال بمنطقة القابوطي، وذلك ضمن خطة موسعة لتطوير جميع الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة 

وأوضحت رئيس الحى، أنه جار العمل فى إنشاء وتنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش قناه الاتصال بمنطقة القابوطى بالضواحي، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الكورنيش والذى يمتد من أسفل كوبرى الرسوه وحتى بداية كوبرى طريق الشاحنات. 

وأضافت، أن المرحلة الثانية ستبدأ من بداية كوبرى طريق الشاحنات وحتى مطلع الكوبرى الإماراتي، مشيره إلى استمرار العمل في انشاء وتنفيذ المرحلة الثانية من الكورنيش والتى تشمل أعمال "التكسيات الحجرية والتدبيش وتسويه الأرض لجانب قناه الاتصال، بالإضافة إلى أعمال الخرسانة وردم الحفر والتى تقوم بتنفيذها هيئة قناة السويس، إلى جانب أعمال التطهير المطابق والأبيار ومعالجة كافة مسارات الصرف العشوائية وربطها بشبكة الصرف الصحي التى تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. 

وقالت، إنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ مساحة 300 متر من طول المرحلة الثانية، لافته إلى أنه جار العمل فى إزالة كافة المعوقات وإزالة الإشغالات والتعديات التى قد تعيق تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من إنشاء الكورنيش وعلى رأسها إزالة التعديات والعشش العشوائيه بطول المنطقة المحازيه لقناه الاتصال بمنطقة القابوطي، وذلك ضمن مخطط تطوير المنطقة. 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

كورنيش بورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة