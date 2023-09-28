متحف كفر الشيخ ينظم ورشا فنية باحتفالات بالمولد النبوى.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل متحف كفر الشيخ ، عدد من الرحلات من مدن المحافظة والمحافظات المجاورة، وشهد إقبالا من الزائرين للاطلاع على ما يضمه من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية ويونانية ورومانية، إضافة للمشاركة في ورش العمل التي ينظمها المتحف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

ونظم متحف كفر الشيخ عدد من الورش الفنية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حضرها عدد من الأطفال، ويستعد المتحف لعقد عدد من الورش للأطفال بمناسبة انتصارات أكتوبر، ليعبر الأطفال برسومات عن هذه المناسبة القومية.

ويضم متحف كفر الشيخ ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفر الشيخ، وتبلغ عدد القطع الأثرية الموجودة بالمتحف 1200 قطعة أثرية، المعروض منها 735 قطعة أثرية، ومن أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، و 2 كتلة حجرية "عنصر معمارى"، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26،من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف عملات فضية وذهبية لعصور متعددة، إضافة للمعدات التي تستخدم في البناء،والمعدات والآلات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية.