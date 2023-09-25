متحف كفر الشيخ: طرح 3 لوحات أثرية على الجمهور ليختار بينها لوحة الشهر

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن متحف كفر الشيخ عن 3 لوحات أثرية، ليختار الجمهور والمترددين على المتحف، أحدهما من خلال التصويت، لتفوز بلوحة شهر أكتوبر المقبل، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، ضمن مسابقة شهرية يجريها المتحف، لأهمية مشاركة رواد المتحف، لعرض القطع فى مكان مميز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامه فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

‎اللوحة الأولى لوحة عليها نقش يصور عليها الفرعون فى هيئة مركبة بجسد آدمى، ورأس الصقر يمتطى جواد، ويطعن رأس فرس النهر، والتى تمثل انتصار الخير على الشر مصنوعة من الحجر الجيرى وترجع إلى العصر الروماني.

واللوحة الثانية، عليها نقش يصور حورس وهو يطعن الثعبان فى إشارة للمعبود ست باستخدام الحربة والتى تمثل انتصار الخير على الشر مصنوع من الحجر الرملي.

واللوحة الثالثة، أيقونة للقديس جورج يمتطى جواده الأبيض يمسك بيده اليمنى حربة يقتل بها تنينا بينما فى اليد الأخرى يحمل المقاليد ويرتدى ملابس عسكرية مرسومة على لوح خشبى ترجع إلى الفترة ما بين القرن 18 و19.

قال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أن مسابقة «أنت من تقرر»، يجريها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجرى اختيار قطعتين أثريتين أو ثلاثة من المعروضة بالمتحف، ويختار جمهور المتحف قطعة من القطع المعروضة، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفى على مدار شهر كامل.

جدير بالذكر، أن متحف كفر الشيخ جرى افتتاحه فى عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التى تم العثور عليها فى جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التى جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التى تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التى اكتُشفت فى مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامى، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمهم المتحف.



اللوحة الثالثة إيقونة للقديس جورج يمتطي جوادة الأبيض يمسك بيده اليمنى حربة



اللوحة الثانية نقش يصور حورس وهو يطعن الثعبان في إشارة للمعبود ست



لوحة عليها نقش يصور عليها الفرعون في هيئة مركبة بجسد آدمي ورأس الصقر يمتطي جواد



