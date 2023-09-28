اليوم السابع
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لماذا يفضل حصول الطفل على 60 دقيقة يوميا من النشاط البدنى؟ هيئة الدواء تجيب

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:22 ص
لماذا يفضل حصول الطفل على 60 دقيقة يوميا من النشاط البدنى؟ هيئة الدواء تجيب هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن ضرورة اعتياد الطفل للغذاء الصحي، مع الحفاظ على النشاط البدني من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​

وقالت هيئة الدواء المصرية : يقضي الأطفال الغالبية العظمى من يومهم في المدرسة، كما يستهلك معظمهم ما يقارب من نصف سعراتهم الحرارية هناك، وهذا يجعل المدرسة مكانًا رائعًا لتعلُّم وممارسة الأكل الصحي.

وتابعت : يكون اتباع نظام غذائي صحي بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب، ومنتجات الألبان، واللحوم الخالية من الدهون، إلى جانب الحد من الدهون المشبَّعة والسكريات المضافة والصوديوم.​

واستكمل: يساعد النشاط البدني على تقليل القلق، وزيادة تركيز الطفل في المدرسة ويوصى بحصول الطفل على 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًّا مثل المشي، والجري، وممارسة الرياضة مقسَّمة على اليوم قبل وأثناء وبعد المدرسة.​


هيئة الدواء

الاطفال

النشاط البدنى



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