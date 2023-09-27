هيئة الدواء: المضادات الحيوية تختص بعلاج العدوى البكتيرية

قالت هيئة الدواء المصرية، إن المضادات الحيوية يتم إنتاجها لمحاربة العدوى البكتيرية فقط وهى لا تؤثر على العدوى الفيروسية، مما يعنى أنها ليست فعالة فى علاج أعراض الإنفلونزا أو الزكام.
وأضافت هيئة الدواء المصرية أنه يوجد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وتنتشر فى الحالات التى تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشرى أو الحيواني.
وتابعت: انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية فى مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم يحدث بسرعة ويمثل خطر على الصحة العامة.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلى الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصى باستشارة الصيدلى فى كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ حيث أن الصيدلى هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة