هيئة الدواء: المضادات الحيوية تختص بعلاج العدوى البكتيرية

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية، إن المضادات الحيوية يتم إنتاجها لمحاربة العدوى البكتيرية فقط وهى لا تؤثر على العدوى الفيروسية، مما يعنى أنها ليست فعالة فى علاج أعراض الإنفلونزا أو الزكام.​