علوم الفضاء والطاقة المتجددة.. فيديو يرصد برامج جامعة القاهرة الدولية

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن العمل فى جامعة القاهرة الدولية أوشك على الانتهاء، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء الدراسة أكتوبر المقبل.

ونشر الدكتور محمد الخشت فيديو يرصد التطور الذى شهدته جامعة القاهرة الدولية منذ وضع حجر الاساس وتجهيز المعامل والانشاءات والمباني، مؤكدا أنها جامعة برامج وتقوم على منح درجات علمية مزدوجة مع كبرى الجامعات العلمية وتبدأ الدراسة فى 178 برنامج و3 كليات جديدة وهى الذكاء الصناعى والروبوت وعلوم الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا وعلوم الفضاء.

كان المهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة ، والدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة للشؤون الأكاديمية لجامعة القاهرة الدولية، اصطحب وفدًا من رؤساء جامعات بريطانية وهي (جامعة إيست لندن، وجامعة إسيكس، وكلية الجراحين الملكية في أدنبرة) للتعرف على الجامعة الجديدة التى أسستها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وشهد الجولة الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالى.

وخلال الجولة، تم إطلاع الوفد على مشروع جامعة القاهرة الدولية والإمكانيات المزود بها، والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لقاعات المحاضرات والمؤتمرات والمكاتب، حيث أجرى الوفد جولة في مباني الجامعة التي تم الانتهاء منها، وحرم الجامعة والمساحات الخضراء.

وعقب الجولة، اجتمع المهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة، والدكتور محمد محسن العطار بالوفد، وتم اطلاعهم على تقدم جامعة القاهرة فى التصنيفات الدولية، والشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية، والبرامج الدراسية والدرجات العلمية المشتركة بين الجامعة والجامعات المتقدمة دوليًا.

وأشاد وفد الجامعات البريطانية، بمستوى جامعة القاهرة الدولية والتجهيزات التكنولوجية والفنية والإدارية والأكاديمية، وأبدوا رغبتهم في التعاون في مجالات الطب وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية، وناقشوا آليات تنفيذ التعاون في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، قام بوضع حجر الأساس لجامعة القاهرة الدولية عام 2018، وأعلن حينها في مؤتمر صحفي كبير بحضور السيد وزير التعليم العالي ونخبة من قيادات الدولة والشخصيات العامة أن جامعة القاهرة الدولية سوف تكون جامعة برامج. وبعد الانتهاء من التجهيزات لبدء الدراسة تكون جامعة القاهرة الدولية هي أول فرع دولي لجامعة حكومية أنشئت وتمت الدراسة بها.

كان الدكتور محمد الخشت قد أعلن بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.