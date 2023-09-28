مدير شئون البيئة بالمنوفية: أنهينا المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون شجرة

أكد الدكتور أحمد أبو بكر مدير عام شئون البيئة بمحافظة المنوفية، أن مبادرة 100 مليون شجرة بمحافظة المنوفية، تتم على قدم وساق بمحافظة المنوفية، وفق جدول زمنى يتم بشكل منتظم من اجل النجاح وتحقيق أعلى معدلات من أهداف تلك المبادرة .

وأوضح أبوبكر في تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " أن المحافظة كانت قد تسلمت 225 ألف و521 شجرة، تم توزيعهم على مجالس المدن والقرى والمديريات المختلفة بحيث يتم الوصول إلى كل شبر بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم استلام جميع الأشجار وتم الانتهاء من زراعتها بنسبة 100 % .

وأضاف أبوبكر، أنواع الأشجار التي تم تسملها للمحافظة كانت كافور 25 ألف شجرة، و26 ألف شجرة كازوارينا، و24 ألف شجرة كونوكاريسن، و12 ألف شجرة برتقال، و30 ألف شجرة جوافة، و42 ألف شجرة زيتون، و54 ألف شجرة ليمون، 3 ألاف شجرة رمان، 1000 شجرة أكاسيا، 3 ألاف شجرة يوسفى، 3 ألاف شجرة نبق، 2000 شجرة فرشة الزجاج، بأجمالي 225 ألف و521 شجرة متنوعة .

وأوضح أبوبكر أنه تم تكليف لجان فرعية وتحديد مسئول لمتابعة الزراعة والمرور الدائم على تلك الأشجار، علاوة على تحديد أيام ثابته لري الأشجار بكل وحدة محلية أو حي، والتنبيه بإعداد تقرير شهري تفصيلي من كل وحدة محلية وحى يوضح جدول المرور الدائم على تلك الأشجار وجدول الري الخاص بها والتأكيد على أتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية سلامة الأشجار وأستدمه نموها، بالإضافة إلى أنه تم مراعاة اختيار أنسب الأماكن لزراعة تلك الأشجار حيث تم زراعتها بالطرق العامة والجزر الوسطى بالطرق الرئيسية بالمدن وبمقار مراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية والوحدات المحلية .

وعن نصيب كل مركز من مراكز المحافظة، أوضح أبو بكر أن مركز شبين الكوم تسلم 9 ألاف 605 شجرة متنوعة، وتسلم حى غرب شبين الكوم 4 ألاف 725 شجرة، وتسلم حى شريق شبين الكوم 4 ألاف 675 شجرة، وفى مركز قويسنا تسلم 19 ألف 905 شجرة، ومركز بركة السبع تسلم 19 ألف 701 شجرة، ومركز تلا تسلم 22 ألأف 275 شجرة، وفى مركز منوف 23 ألف 565 شجرة، وفى مركز الباجور 23 ألف 785 شجرة، وفى مركز سرس الليان 18 ألف و75 شجرة، وفى مركز أشمون 30 ألف 530 شجرة، وفى مركز الشهداء 24 ألف 655 شجرة، وفى مركز السادات 24 ألف 25 شجرة، باجمالى توزيع وصل إلى 225 ألف 521 شجرة بجميع المراكز والقرى .

وتابع أبو بكر، أن نصيب الوحدات المحلية للمراكز والمدن وصلت إلى 157 ألف 446 شجرة، بينما كان نصيب مديرية التربية والتعليم 37 ألف 646 شجر، ومديرية الزراعة وصل إلى 14 ألف 445 شجرة، ومديرية الشباب والرياضة 5 ألاف 460 شجرة، ومديرية الصحة 5 ألاف 430 شجرة، والمنطقة الصناعية 3 ألاف و500 شجرة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ألف و100 شجرة، ومديرية الطب البيطرى 494 شجرة .