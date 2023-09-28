اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 3.5 درجة يهز جزيرة إيفيا اليونانية بعد عاصفة إلياس

الخميس، 28 سبتمبر 2023 07:49 م
زلزال بقوة 3.5 درجة يهز جزيرة إيفيا اليونانية بعد عاصفة إلياس ريختر
أ ش أ

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أفاد معهد الجيوديناميكية اليونانى، اليوم الخميس، بأن جزيرة إيفيا تعرضت لزلزال بقوة 3.5 درجة، بعد ظهر اليوم، بعد أن ضربتها العاصفة إلياس.

وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية أنه بحسب المعهد، فقد تم تقدير العمق البؤرى بـ 17 كيلومترًا، ومركز الزلزال على بعد 3 كيلومترات شمال شرق مدينة مانتودي.
وفى نفس المنطقة، تم تسجيل عدة زلازل أصغر بقوة أقل من 2.0 درجة فى الساعات القليلة الماضية.


وكانت أمطار غزيرة، ناجمة عن العاصفة إلياس، قد ضربت أمس جزيرة إيفيا اليونانية؛ والتى تعد ثان أكبر جزيرة فى اليونان وتقع شرق العاصمة أثينا، حيث أسفرت المياه عن غمر أكثر من 40 منزلاً فى قرية روفيس، الواقعة على الساحل الشمالى الغربى للجزيرة اليونانية.


وتعمل فرق الإنقاذ على إجلاء الأفراد الذين تقطعت بهم السبل فى هذه المناطق المغمورة، حيث أفادت تقارير بأن بعضهم محاصر فى مساكنه.


وكانت سلطات الطوارئ اليونانية أعلنت حالة التأهب فى وسط البلاد تحسبا للعواصف المتجهة نحو عدة مناطق سبق أن ضربتها الفيضانات هذا الشهر.


زلزال

اليونان

جزيرة إيفيا

العاصفة إلياس



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