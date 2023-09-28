رصد مخالفات داخل مدارس بنى سويف وإحالة المقصرين للتحقيق وإلغاء تكليف مدير مدرسة

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود متابعة تنفيذ خطة استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه بعد غد السبت فى 147 مدرسة ابتدائى وإعدادى وثانوى، لتنظم العملية التعليمية بالكامل يوم الأحد فى أكثر من 1300 مدرسة على مستوى المحافظة بمختلف المراحل، حيث يبلغ إجمالى عدد الطلاب عن 845 ألف طالباً وطالبة من رياض الأطفال والتعليم الأساسى و"ايتدائي/إعدادي" والثانوى العام والفنى.

وتضمن التقرير، الذى عرضه وكيل الوزارة محمد عبد التواب، الإشارة إلى قيام لجان المتابعة تحت إشراف الدكتورة رباب حامد مدير إدارة المتابعة بالمديرية، بالمرور والتفتيش على عدد من إدارة تعليم الواسطى، لتفقد الاستعدادات والوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب فى الفصل الدراسى الأول من العام الجديد 2023/2024، حيث تم المرور على مدارس ( الشاعر محمد توفيق، البطل يوسف الصديق الإعدادية، فاطمة الزهراء الابتدائية المشتركة، المصلوب الابتدائية، اطواب للتعليم الأساسى، مصطفى الوكيل الثانوية بالميمون، ميهوب الديب الابتدائية ).

وفى ضوء تقارير المتابعة الميدانية، تقرر إحالة المخالفات الإدارية والفنية والتى رصدتها لجان المتابعة المتمثلة فى ( تأخير وغياب عدد من العاملين بالمدارس ومخالفات بدفاتر الحضور والانصراف، تدنى حالة النظافة ووجود رواكد خشبية ومخلفات ببعض المدارس إلى جانب عدم استعداد بعض المعلمين لبدء العام الدراسى بإعداد وتجهيز دفاتر التحضير) إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمديرية للتقصير والإهمال فى أداء العمل، فضلاً عن إحالة عدد من المتابعين والموجهين للتحقيق بسبب التراخى وعدم المتابعة الجادة وعدم انضباط العمل داخل المدارس، بجانب إلغاء تكليف أحد مديرى مدرسة إعدادية والتحقيق فى أوجه القصور التى تم رصدها بمنظومة وسير العمل بالمدرسة.