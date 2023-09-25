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الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد.. يبدأ 30 سبتمبر وينتهى يونيو 2024

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 01:00 ص
الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد.. يبدأ 30 سبتمبر وينتهى يونيو 2024 جامعة القاهرة
كتب – محمد صبحي

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كشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة، حيث يبدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهي في يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.
 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023/2024

 
- يبدأ العام الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023.
 
- تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.
 
- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
 
- تنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.
 
- تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.
 
- وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024.
 
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.
 
- تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

العام الدراسي الجديد

الدراسة

الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 2024

الجامعات



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