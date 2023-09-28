ختام الدورة التدريبية لأطباء الحميات بمركز تدريب المتوطنة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

اختتمت فعاليات دورة تدريب الملاريا التي أقيمت بمركز تدريب المتوطنة فى كفر الشيخ، واستمرت لمدة 4 أيام، وشملت تدريب أطباء الحميات، ومسئولي الملاريا في الإدارات الصحية، على أعمال فحص وتشخيص وعلاج الملاريا، بناءً على تعليمات الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وإشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، كما نظمت إدارة الملاريا دورة تدريبية لأطباء الحميات ومسئولي الملاريا في الإدارات الصحية على مدار 4أيام.

من جانبها، أفادت الدكتورة أماني القرش، مديرة الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، بأن الدورة التدريبية استهدفت تدريب 20 طبيبًا من أطباء الحميات في مستشفى حميات كفر الشيخ ومستشفى حميات دسوق ومستشفى حميات مطوبس، ومسئولي الملاريا في الإدارات الصحية، حيث تم تدريبهم على أعمال فحص وتشخيص وعلاج حالات الملاريا الوافدة من خارج البلاد.

وفي نهاية الدورة وزعت الدكتورة أماني القرش، والمحاضرون في الدورة، بتوزيع شهادات الحضور على الأطباء ومسئولي الملاريا في الإدارات الذين تم تدريبهم خلال الدورة، كما تمنت "القرش" لهم مزيدًا من التوفيق، ودعتهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى.