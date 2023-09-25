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صحة كفر الشيخ: دورة تدريبية لأطباء الحميات والملاريا عن طرق الوقاية والعلاج

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:23 م
صحة كفر الشيخ: دورة تدريبية لأطباء الحميات والملاريا عن طرق الوقاية والعلاج جانب من الدورة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية لأطباء الحميات ومسؤولي الملاريا بالإدارات الصحية، على مدار أربعة أيام، تناولت بالشرح مرض الملاريا، وطرق الوقاية، والعلاج.
 
جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، ومتابعة الدكتورة أماني القرش، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية.
 
أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرت الدورة 4 أيام، وتناول خلالها الدكتور أحمد البري، مدير إدارة الملاريا والفلاريا والليشمانيا بوزارة الصحة، بالشرح مرض الملاريا من حيث التعريف بالمرض وطرق الانتقال والإصابة، كما تناول بالشرح طرق الوقاية، وبروتوكول العلاج.
 
وأضافت وكيل وزارة الصحة، استهدفت هذه الدورة تدريب 20 طبيبًا من أطباء مستشفى حميات كفر الشيخ، ومستشفى حميات دسوق، ومستشفى حميات مطوبس، كما تستهدف تدريب مسئولي الملاريا بالإدارات الصحية، في ضوء خطة وزارة الصحة لرفع المستوى العلمي للفريق الطبي، وبالتالي رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.
 
يذكر أن الملاريا هو مرض يُسببه طفيلي ينتقل الطفيلي إلى البشر عبر لدغة البعوض حامل العدوى، ويَشعُر الأشخاص المصابون بالملاريا بإعياء شديد عادةً مع ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة مصحوبة برجفة.

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