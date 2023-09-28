اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعيين الدكتور محمد كمال خلاف عميدًا لآثار الفيوم

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:31 م
تعيين الدكتور محمد كمال خلاف عميدًا لآثار الفيوم الدكتور محمد كمال خلاف
الفيوم رباب الجالى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد كمال خلاف، عميدًا لكلية الآثار بجامعة الفيوم.
 
يذكر أن الدكتور محمد كمال خلاف شغل منصب مدير مركز بحوث وصيانة الآثار  كلية الآثار جامعة الفيوم ثم مديرًا لوحدة ضمان الجودة بالكلية ورئيس لقسم ترميم الآثار كلية الآثار  جامعة الفيوم ووكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب جامعة الفيوم فقائم بأعمال عميد كلية الآثار جامعة الفيوم
 
 
قدم الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم،  التهاني القلبية له متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
 

جامعة الفيوم

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