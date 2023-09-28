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العاصفة "أجنيس" تتسبب فى عواصف وفيضانات بالمملكة المتحدة.. صور

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:56 م
العاصفة "أجنيس" تتسبب فى عواصف وفيضانات بالمملكة المتحدة.. صور العاصفة "أجنيس"
كتبت: نهال أبو السعود

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ضربت العاصفة "أجنيس" المملكة المتحدة برياح عاتية وفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي بعد أن ضربت أيرلندا، وأثارت أول عاصفة لهذا الموسم رياحًا بلغت سرعتها 79 ميلاً في الساعة في ويلز، مساء الأربعاء.

ووفقا لصحيفة ايفنينج ستاندرد، تسببت أجنيس في اطلاق سلسلة من التحذيرات من مكتب الأرصاد الجوية للرياح والامطارة في جميع انحاء المملكة مع توقعات بهبوب رياح مدمرة وامواج ضخمة وشهدت المملكة المتحدة فيضانات وتعطل السفر وانقطاع التيار الكهربائي.

 

اجنيس
 

ولم تتمكن طائرة تابعة لشركة إيزي جيت من الهبوط في بلفاست، وقالت شركة الطيران لصحيفة بلفاست تلجراف إن الصعوبة ترجع إلى "هبوب الرياح خارج حدود الطائرة".

وشهد نحو 135 عقارًا في جزر سيلي، جنوب غرب إنجلترا، انقطاعًا للتيار الكهربائي لمدة لا تقل عن أربع ساعات في وقت سابق من يوم الأربعاء.

لكن مكتب الأرصاد الجوية قال إن التأثير الرئيسي على المملكة المتحدة كان الرياح القوية، وقال خبير الأرصاد الجوية دان ستراود إن الرياح بدأت تتراجع في إنجلترا وويلز.

وقال: "إن الصورة تتحسن في جميع أنحاء إنجلترا وويلز ولكن لا تزال هناك بعض الرياح القوية جدًا شمالًا عبر أيرلندا الشمالية واسكتلندا لكننا نتوقع أن تتراجع ذروة هبوب الرياح في العاصفة أجنيس تدريجيًا خلال فترة الليل."

 

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Hundreds of homes without power as Storm Agnes hits UK | Evening Standard

وتضمنت التنبيهات التي أطلقتها العاصفة أجنيس تحذيرًا من الرياح حتى الساعة السابعة صباحًا يوم الخميس، والذي تم إلغاؤه في وقت مبكر من صباح الخميس وامتد التحذير عبر اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، بالإضافة إلى جنوب غرب إنجلترا وويست ميدلاندز ومعظم شمال إنجلترا.

وكانت هناك أيضًا تحذيرات من هطول الأمطار في معظم أنحاء اسكتلندا حتى يوم الخميس الساعة 3 صباحًا.


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