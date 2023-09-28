اليوم السابع
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الصحة: 3 سنوات أقل فترة للمباعدة بين الحمل والولادة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:52 ص
الصحة: 3 سنوات أقل فترة للمباعدة بين الحمل والولادة امرأة حامل - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان أثبتت الدراسات أن الحمل المتتابع غير صحيح ويعرض المرأة لمشاكل صحية كثيرة ويجب أن تمر فترة 3 سنوات على الأقل بين الحمل والآخر حفاظًا على سلامة الأم والأطفال.

كان الدكتور حسام عبد العفار المتحدث باسم وزارة الصحة أشار  إلى أن نسبة الأمية بين السكان عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2023 بلغت 6%.

واستكمل: نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عاما 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتى شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة  عام 2023 بلغت 75%.

وأكد العمل على الاستفادة من تجارب ونجاحات الدول فى تخفيض معدلات الإنجاب من خلال تحقيق عوامل نجاح تلك التجارب من خلال الإرادة السياسية المستدامة وتوفير التمويل اللازم والتنمية الاقتصادية والسياسات العامة الفعالة والعمل من خلال سياسة سكانية تقوم على التحفيز وتعزيز العرض والتعاون الوثيق مع القطاع الأهلى والعمل من خلال إطار مؤسسى فعال ودمج الخطط السكانية في الخطط التنموية الخمسة للدولة.


الصحة

الحمل

مباعدة الحمل

تنظيم الاسرة



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