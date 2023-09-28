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الصحة: مبادرة الرئاسة لفحص المقبلين على الزواج تشمل الأجانب المقيمين بمصر

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:00 ص
الصحة: مبادرة الرئاسة لفحص المقبلين على الزواج تشمل الأجانب المقيمين بمصر مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين علي الزواج تقدم خدماتها للمصريين والأجانب المقيمين فى مصر .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن اجراءات فحص المقبلين على الزواج تتم من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي تتمثل في الآتى:

 

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـ 6 شهور .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن استلام النتائج الخاصة بالفحص  للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من اجراء التحاليل وتتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتسم بالسرية والخصوصية لكل من الطرفين، مشيرة إلى أن مواعيد عمل الوحدات من 9 إلى 2 ظهرا.

 

فحص المقبلين على الزواج
فحص المقبلين على الزواج

الصحة

فحص المقبلين على الزواج

الفحوص الطبية



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