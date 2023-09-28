التحالف الوطنى ينظم الاحتفالية الرابعة لمبادرة التمكين الاقتصادى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، "بلال حبش" نائب المحافظ، في حضور فعاليات الاحتفالية الرابعة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .

وخلال الاحتفالية، التي استضافتها الصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بني سويف، سلم نائب المحافظ عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد 200 مستفيداً بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيهاً ، بواقع 30 ألف جنيهاً لكل مستفيد "منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد"، بجانب توزيع آلاف من كراتين المواد الغذائية و لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وهنأ نائب المحافظ المستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً على أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي،لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشجيع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.