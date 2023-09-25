اليوم السابع
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توزيع 4300 قطعة ملابس وأحذية مجاناً على 450 أسرة بقرى دسوق

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:07 ص
توزيع 4300 قطعة ملابس وأحذية مجاناً على 450 أسرة بقرى دسوق جانب من الحدث
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، معرض ملابس مجانى ضمن التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبرعاية محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين.

وتم توزيع 4300 قطعة ملابس عبارة 3850 قطعة ملابس متنوعة، بجانب 200 كوتشي لأطفال المدارس، و200 طقم ملابس زى مدرسي، وشنط مدارس وأدوات كتابية لطلاب المدارس.

وأضاف جمعية الأورمان، أنه استفادت من هذا المعرض المستحقين في مدينة دسوق، وقرى كفر إبراهيم ، وجماجمون، ومحلة أبو علي، ودمنكة، وكفر مجر، والصافية، ومحلة مالك، وكفر العرب، وعددهم 450 أسرة.

 


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