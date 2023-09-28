اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 04:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

أستاذ طب أطفال: تطعيم الأنفلونزا ضروري للطفل.. وهذه طرق الوقاية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:00 م
أستاذ طب أطفال: تطعيم الأنفلونزا ضروري للطفل.. وهذه طرق الوقاية تطيعم الطفل أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أحمد البليدى، أستاذ طب الأطفال والصدر والحساسية ورئيس قسم طب الأطفال الأسبق بجامعة القاهرة، أن الأنفلونزا مرض تنفسي معدى تختلف شدتها من الحالات الخفيفة للشديدة وقد تؤدى للوفاة، تنتقل العدوى من اللعاب أو السعال من شخص لآخر.

وأوضح، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن تطعيم الأنفلونزا ضروري بشكل خاصة للأطفال تحت سن ٥ سنوات لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فى حال الإصابة بمضاعفات، ويجب أيضا على الحوامل أخذ لقاح الأنفلونزا لتعزيز مناعة الأم والجنين ضد الأنفلونزا.

وتابع قائلا إن مفعول التطعيم يبدأ بعد أسبوعين من الحصول عليه، ويجب الحصول عليه لأى شخص فوق عمر الـ ٦ شهور.

وأشار الدكتور أحمد البليدى إلى أن فترة حضانة فيروس الأنفلونزا تتراوح من  يوم لأربعة أيام، وتشمل الأعراض سخونية ،وألم العضلات ،ورشح ،وزكام، مشيرا إلى أن التفرقة بين أعراض الأنفلونزا وغيرها من الأمراض صعبة لتشابه الأعراض بشكل كبير.

وأكد أن الانفلونزا مرض خطير وقد تؤدى لأزمة قلبية وتؤدي للوفاة، حيث إنه وفقا للدراسات تزيد معدل النوبات القلبية أكبر 6 مرات مع الإصابة بالأنفلونزا، بحسب "نيو انجلاند جورنال أوف ميديسين ".

وأوضح أن ٨٠%  من وفيات الأطفال بسبب مضاعفات الأنفلونزا لم يحصلوا على تطعيم الانفلونزا، بحسب الاحصائيات فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن أبرز طرق الوقاية بعد الحصول على التطعيم أوضح البليدى أن  النظافة الشخصية وغسل اليدين وتجنب لمس العين والتباعد الاجتماعي والسعال فى منديل ورقى والتخلص منه وارتداء الكمامة.

 


تطعيم الانفلونزا

لقاح الأنفلونزا

لقاح الأنفلونزا للاطفال

تطعيمات

الأنفلونزا



الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تحذر من إصابات الفيروس المخلوى بين طلاب المدارس.. وتؤكد: اتباع تعليمات مكافحة العدوى والحصول على لقاح الأنفلونزا أبرز طرق الوقاية.. و"المصل واللقاح" توضح الأعراض وطرق العلاج

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 08:00 ص

مع بداية الخريف واقتراب فصل الشتاء.. احمي طفلك من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.. اللقاحات الدرع الواقية من الفيروسات.. والأطباء ينصحون: تطعيم الأطفال من عمر 6 أشهر بداية من أكتوبر المقبل واللقاح آمن

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:00 م

هل يحتاج الأطفال لتطعيم الأنفلونزا مع دخول المدارس؟ ​هيئة الدواء تجيب

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:40 ص

استشارى صدرية: لقاح الأنفلونزا يقلل حدة نزلات البرد

الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة