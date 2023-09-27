اليوم السابع
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معرض "أهلا مدارس" بفيصل يستقبل الجمهور للأسبوع الثانى

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 06:00 ص
معرض "أهلا مدارس" بفيصل يستقبل الجمهور للأسبوع الثانى معرض "أهلا مدارس"
كتب مدحت وهبة

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يستقبل معرض " أهلا مدارس " بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، الجمهور للأسبوع الثانى حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30 % بجانب أيضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد  أن هذا المعرض بمنطقة فيصل، هو أحد خمسة معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلاً مدارس 2023" وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2023، تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومول أكتوبر، وفيصل، لافتاً إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.
 
وأضاف الوزير أن معرض "أهلاً مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م2، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م2 ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها، مشيراً إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية   قد أفتتح  معرض أهلا مدارس " بشارع فيصل بمحافظة الجيزة  مساء الأسبوع  الماضي

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