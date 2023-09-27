محافظ جنوب سيناء يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى ويكرم المتميزين في الأوقاف

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، احتفال مديرية الأوقاف بالمحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ.

حضر الاحتفال اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ، والشيخ السيد يوسف غيط مديرعام أوقاف جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشؤون المساجد، وعدد من أئمة الأوقاف وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين، ولفيف من أهالي مدينة شرم الشيخ.

واستمع المحافظ خلال الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية، وخطبة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

وفي سياق متصل كرم محافظ جنوب سيناء عدد سبعة أئمة لحصولهم علي مراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية لتميزهم في مجال عملهم، وايضا كرم فوده عدد 3 من الواعظات المتطوعات لتميزهم في مجال الدعوة، ووزع المحافظ حلاوة المولد علي الحضور والعاملين بالمسجد ومحيطه.

وجاء المكرمون كالتالي :

الشيخ حسن مصباح محمد العزوني لحصوله على المركز الثالث على الجمهورية كأفضل مسؤول للدعوة الإلكترونية

الشيخ محمد علي محمد الشاذلي لحصوله على المركز الرابع على الجمهورية في مسابقة الخطيب المتميز

الشيخ محمد احمد الشحات النمراوي لحصوله على المركز الخامس كأفضل منسق إعلامي على الجمهوريه

الشيخ علي عمر عبد الفتاح هنو لحصوله على المركز السادس على الجمهورية في مسابقة القراءة الحرة

الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم متميز بالنشاط التثقيفي الصيفي للطفل بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

الشيخ صلاح الشبراوى احمد محمد متميز بالنشاط التثقيفي الصيفي للطفل بمسجد الروضه بطور سيناء

الشيخ محمد حمزه محمد عبد الوهاب متميز بالنشاط التثقيفي الصيفي للطفل بمسجد الصديق بشرم الشيخ

الواعظة المتطوعة نبيلة محمد جلال محمد لتميزها في الأنشطة الدعوية للسيدات والاطفال

الواعظة المتطوعة مدينة نحمده محمد احمد لتميزها في الأنشطة الدعوية للسيدات والاطفال

الواعظة المتطوعة ايناس خيري عبد الصادق عمر لتميزها في الانشطة الدعوية للسيدات والاطفال