اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 03:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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522 حالة تصالح على مخالفات البناء "نموذج 10" لأهالى مدينتى دهب وطور سيناء

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 03:07 م
522 حالة تصالح على مخالفات البناء "نموذج 10" لأهالى مدينتى دهب وطور سيناء جانب من الاعتماد
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، على عدد "8" قرارات حالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة دهب" نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

 

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

 

ليصبح بذلك إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة دهب 154 حالة تصالح

 

كما صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، على عدد "22" قرارات حالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض أحمد الحضرى رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

 

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

 

ليصبح بذلك إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة طور سيناء 368 حالة تصالح على مخالفات البناء.

 

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقى قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.


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