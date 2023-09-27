محافظ الغربية يلبى مطالب 36 أسرة فى اللقاء الأسبوعى بالمواطنين

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة 36 أسرة من أبناء المحافظة، وذلك فى استجابة سريعة لمطالبهم، عقب لقائهم خلال الجولات الميدانية اليومية للمناطق غير المخططة والمناطق العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة فى وقت قياسي.

بحضور أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية وأحمد القللى وكيل وزارة العمل بالغربية.

وفى بداية اللقاء أعرب محافظ الغربية عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم فى أثناء جولاته المستمرة، مشيرا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذى ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وشهد اللقاء الأسبوعى مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التى ارتسمت على وجوه المواطنين وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية إنسانية لمطالبهم من توفير فرص عمل فى القطاع الخاص لذوى الهمم وتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية.

وفى لفتة إنسانية سلم المحافظ 12 عقد عمل فى القطاع الخاص و2 بطاقات للخدمات المتكاملة لذوى الهمم و7 كروت تكافل وكرامة، 15 مساعدة مالية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وتأهيل ذوى الهمم وتلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم وتذليل أى عقبات تواجههم.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس أكبر داعم لذوى الهمم، والدولة فى عهده توليهم اهتماما كبيرا وغير مسبوق، وتحرص على رعايتهم وتأهيلهم ودمجهم فى سوق العمل.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة وتخفيف الحمل عن كاهل أولياء الأمور فى بداية العام الدراسي.

يأتى ذلك اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المحافظ بالمواطنين والتى تنظمها المحافظة للمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، دعما لمبدإ التكافل الاجتماعى، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالى المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا حرصه واستمراره فى التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطنى المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.