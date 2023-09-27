زوجة تشكو تعرضها للضرب على يد والدة زوجها لسبب غريب.. اقرأ التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

"حماتي عايزاني أستاذنها قبل الخروج من منزلي، وعندما رفض وذهبت لعائلتي بعد ولادتي وسفر زوجي -بموافقته-، أنهالت على بالضرب هى وابنتها عند عودتي بعد شهرين للمنزل لأخذ بعض متعلقاتي الخاصة، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدهم وبعدها استولوا على منقولاتي ومصوغاتي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالطلاق للضرر بعد سبها وقذفها من عائلة زوجها، وتركها معلقة لشهور دون نفقات لطفلتها، والتشهير بسمعتها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خرجت من شقة الزوجية على المستشفى بمساعدة من الجيران أحمل طفلتي الرضيعة برفقتي، وأنتظرت ساعات طويلة حتي وصلوا عائلتي من السفر لإصطحابي، وهناك وجدوا شقيق زوجي ينتظرون في الخارج وقام بتهديدهم للتنازل عن البلاغ ضد عائلته، ومحاولة منعنا من السفر والخروج من المستشفى".

وأكدت: "حررت بلاغ أثبت فيه ما لحق بي من إصابات، ورفضي الامتثال لتعسف وعنف والدة زوجي، بعد أن تحملت ما لا يطيقه بشر بسبب تدخلهم في حياتي وإلحاقهم الضرر المادي والمعنوي بي، وانتهت قصة حبي وزوجي بقضايا وبلاغات، بعد أن اكتشفت أنه بلا ضمير".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.