تفاصيل اللمسات الأخيرة لاستقبال طلاب جامعة الإسكندرية بالعام الدراسى الجديد

الإسكندرية أسماء على بدر

أيام قليلة وينطلق العام الجامعى الجديد وتستعد جامعة الإسكندرية لاستقبال الطلاب باعتبارها من أكبر الجامعات فى استقبال الأعداد الكبيرة لطلاب الجامعة وأنهت الإجراءات ووضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الطلاب منها الإعلان عن الجداول الدراسية من خلال المواقع الإلكترونية للكليات وإخطار الطلاب بها عبر الإيميل الجامعى بإلاضافة إلى تجهيز المدن الجامعية وتسكين الطلاب وتجهيز قاعات الدواسة وإنهاء أعمال الصيانة للقاعات والمبانى الجامعية والتأكد من جاهزيتها من عمداء الكليات.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى اجتماع مجلس الجامعة بضرورة تكثيف استعدادات الكليات لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة التى تتطلبها المعامل والمُدرجات والقاعات الدراسية والمبانى، والمدن الجامعية، والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات قبل بدء الدراسة فى 30 سبتمبر القادم، وتوفير وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت. •

وفى إطار حرص الجامعة على توفير خدمات طبية وعلاجية للعاملين، وجه رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء من توزيع الكارنيهات الخاصة بتلقى الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بالجامعة، والخاصة بتطبيق منظومة التأمين الطبى بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، والتى تتضمن الكشف الطبى والتحاليل والأشعات والأدوية والعلاج بالمستشفيات والعمليات وغيرها حيث تتكفل الجامعة بسداد الاشتراكات دون أى خصم إضافى من مرتبات العاملين بها، وتشكيل لجنة لدراسة تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور على عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات ضرورة الوقوف على مدى جاهزية الكليات والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية، وتوفير سبل الراحة والرعاية للطلاب وذلك فى إطار استراتيجية الجامعة الهادفة لتوفير بيئة اكاديمية تساعد الطلاب على التفوق والتميز وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة.

لقاءات تعريفية للطلاب

ونظمت كليات جامعة الإسكندرية عدد من اللقاءات التعريفية للطلاب بهدف إخبارهم بنظام الدراسة خاصة نظام الساعات المعتمدة وتشجيع الطلاب على طرق النجاح مع إبراز نماذج مميزة للطلاب.

وفى كلية الأعمال، التقى الدكتور السيد الصيفى عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية فى اللقاء التعريفى للطلاب الجدد الذى تم قبولهم والملتحقين بالبرنامج الفرنسى بالكلية بحضور الدكتور حنان الزينى - المدير التنفيذى للبرنامج الفرنسى وعبد المنعم فراج - القائم بتسيير أعمال أمين عام الكلية.

وهنأ عميد الكلية الطلاب الجدد واولياء الامور ورحب بهم فى رحاب كلية الأعمال وحثهم على الالتزام بلوائح وقواعد الكلية واتباع سلوك الطالب الجامعى ونوه إلى اهمية ومميزات البرنامج الفرنسى دوليًا وقام بتشجيعهم للمشاركة المجتمعية والأنشطة الطلابية بالكلية بجميع لجانها متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم.

اتحاد طلاب الجامعة يستقبل الطلاب

ولاتحاد طلاب جامعة الإسكندرية دور كبير فى تسهيل الإجراءات الخاصة بالطلاب الجدد منها إجراءات الكشف الطبى واستلام الاوراق يقوم بتنظيمها بالكامل اتحاد طلاب الجامعة.

وقال حسن عبدالله، عضو اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، إن مهمه الاتحاد تبدأ قبل بداية العام الدراسى بتنظم لقاءات تعريفية للطلاب الجدد عن نظام الدراسة بالكلية بإلإضافة إلى تسهيل اجراءات الكشف الطبى ووضع نظام للدخول منعا للتكدس وزحام الطلاب على التقديم الورقى قبل بداية العام الدراسى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه يتم تنظيم لقاءات تعريفية عن اتخاد طلاب جامعة الإسكندرية والأنشطة التى يقوم بها من خلال اللجان المختلفة وتشجيع الطلاب الالتحاق بها ليكونوا اضافة قوية للاتحاد وقيادات طلابية بعد ذلك.

وأوضح أنه فى أول يوم دراسة يكون لاتحاد طلاب جامعة الإسكندرية دور كبير فى استقبال الطلاب وتوجيههم للقاعات الخاصة بالمحاضرات لعدم وجود خبرة لطلاب الفرقة الأولى بأماكن القاعات وغيرها من الخدمات التى يقومها استعدادا للعام الدراسى الجديد.

تسكين الطلاب المغتربين

وأعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن بدء تسكين الطلاب القدامى للعام الجامعى 2023/2024، على أن يبدأ التسكين يوم الأربعاء 27 سبتمبر للطلاب الحاصلين على تقدير امتياز. ويون السبت 30 سبتمبر للطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدًا.

كما يتم تسكين الطلاب يوم الأحد 1 اكتوبر الحاصلين على تقدير جيد، ويوم 4. الإثنين 2 أكتوبر تسكين طلاب قدامى جامعة / منقطع أو مستجد مدينة حاصلين على تقدير امتياز والطلاب من القاطنين بالمحافظات النائية والذين لم يستوفوا شروط التقدير (عدا الراسب).