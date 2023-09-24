تقديم الخدمات الطبية لـ 1700 مواطن بسوهاج بالتعاون مع جامعة الإسكندرية

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، أنه تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية بمختلف التخصصات الهامة لـ 1703 مواطنين من خلال قافلة طبية تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، وتم إجراء 54 عملية شملت عمليات جراحية و عمليات رمد وعمل 300 نظارة من خلال القافلة، والتي قدمت جميع خدماتها مجاناً، صرح بذلك الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ومن جانبه أوضح النجارانه تم تقديم الخدمات الطبية من خلال القافلة في العديد من التخصصات الطبية الهامة والتى شملت العديد من التخصصات الهامة مثل باطنة، أسنان، جلدية، مسالك، رمد، أطفال، عظام، نسا وتوليد، أنف وأذن.

وأشار الدكتور احمد عبد الكريم وكيل المديرية إلى أن مستشفى جهينة المركزي استضافت القافلة، وكانت تتميز بالنظام وقدمت خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وقدم "النجار" خالص الشكر والتقدير لجميع من ساهم في القافلة من أطباء وأطقم مساعدة على أعلى مستوى، وخص بالشكر اطقم جامعة الإسكندرية لمجهوداتهم بتلك القافلة وتعاونهم المثمر لخدمة المرضى.