تشكيل لجنة لحصر وتحديد النقاط السوداء للحوادث على طرق شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

ترأس أسامة الغندور سكرتيرعام محافظة شمال سيناء ، اجتماع تحليل بيانات الحوادث المرورية التي تشهدها المحافظة، وتحديد النقاط السوداء بالطرق المحلية، ورصد أماكن الحوادث ورصد أسبابها ووضع خطة لمعالجتها.

حضر الاجتماع اللواء محمود دهشان قائد مرور شمال سيناء، محمد الزيات، مدير عام إدارت الأزمات بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومدير إدارة المواقف.

وأكد الغندور تشكيل لجنة برئاسته لحصر وتحديد النقاط السوداء للحوادث بالطرق المحلية للمحافظة والطرق الخارجية، على أن تضم في عضويتها قائد المرور ورؤساء مجالس المدن.

وأشار الغندور إلى أن النقاط السوداء في مدينة العريش تتمثل في محور الفاتح، مخرج مدرسة ال ياسر اتجاه المساعيد، الدوران أمام مدرسة ال ياسر، مسجد المحطة، دوران ارض الكرانتينة، موصيًا بوضع مطبات صناعية ولوحات إرشادية.

أضاف الغندور، أن النقاط السوداء في مدينة نخل تتمثل في طريق الوسط، طريق نخل صدر الحيطان، طريق التمد ونخل لوجود منحنيات خطرة، لافتا إلى أن رئيس مدينة نخل اقترح حل تلك المشكلة بتركيب لوحات إرشادية للتنويه عن وجود منحدرات ومنحنيات ووضع لوحات تحذيرية بأماكن الكثبان الرملية، إلى جانب وضع لوحات إرشادية بأماكن جريان السيل داخل المدينة.

وقال، إن النقاط السوداء في مدينة الحسنة، تتمثل في مدخل المدينة حيث يقوم السيل بقطع الطريق الرئيس ما يشكل خطرا على المواطنين والسيارات التي تمر من على الطريق، بينما النقطة السوداء في مدينة الشيخ زويد، تتمثل في منحنى أبو عاصي، ولحل المشكلة يتم تعديل مسار الطريق، بجانب طريق 25 يناير داخل مدينة الشيخ زويد.

وأوصي الغندور، بإنشاء مطبات صناعية ولوحات ارشادية في مختلف طرق شمال سيناء، بجانب تعديل مسار الطرق التي تحتاج إلى ذلك للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري.