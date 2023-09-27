تركيب مطبات صناعية وتكثيف حملات المرور على محور الفاتح بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، أن محور طريق الفاتح في مدينة العريش، أحد المحاور المرورية الرئيسية في مدينة العريش.

وأضاف أنه وجه بتركيب مطبات صناعية بطريق الفاتح للحفاظ علي سلامة المواطنين وتقليل سرعة السيارات واستجابة لمطالب المواطنين بتركيب مطبات صناعية للحد من الحوادث.

وأشار إلى أنه تم تركيب مطب صناعي على محور الفاتح في منطقة ظلال النخيل في حي المساعيد، تمهيدًا لبدء العمل في إنشاء عدد من المطبات الصناعية الأخرى في طريق الفاتح وذلك للحد من زيادة سرعة السيارات وتقليل الحوادث المرورية.

وقال إنه وجه بتكثيف الحملات المرورية فى مختلف محاور وطرق وشوارع محافظة شمال سيناء لتقليل الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، وتوجيه مجالس المدن بالتنسيق مع المرور بوضع لوحات إرشادية.